Пограничный пункт на эстонско-российской границе Janis Laizans / Reuters / Scanpix / LETA

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам Евросоюза следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды и предметов гигиены. Разъяснения комиссии не являются юридически обязывающими, но вскоре Латвия, Литва и Эстония, а следом за ними Финляндия и Польша объявили, что запрещают въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Теперь из-за этого проблемы с выездом из России в Европу появились у маломобильных украинских беженцев, рассказали «Русской службе Би-би-си» и «Важным историям» волонтеры, занимающиеся помощью таким людям.

«Русская служба Би-би-си» рассказывает историю жительницы Мариуполя Лидии, у которой терминальная стадия рака. В первые недели полномасштабного российского вторжения она отказалась покинуть город, но ее семья уехала из него. Недавно ее состояние ухудшилось, поэтому родственники обратились к независимой команде волонтеров, которые помогли вывезти женщину на обследование в Санкт-Петербург. По словам одного из волонтеров, врачи оценили состояние пациентки как тяжелое и в неформальной беседе посоветовали сделать так, чтобы Лидия смогла умереть в кругу семьи в клинике, где ей смогут обеспечить хороший уход. Врачи из Эстонии заявили, что готовы встретить Лидию в Нарве (там находится пограничный переход).

Для транспортировки женщины волонтеры связались со службой частной скорой помощи в Петербурге, которая уже выполняла подобные заявки. «Би-би-си» отмечает, что в разъяснениях Еврокомиссии, посвященных запрету на въезд автомобилей с российскими номерами, говорится, что машины скорой помощи не подпадают под эти ограничения, но эстонские власти не давали дополнительных разъяснений на этот счет.

Из-за этого Лидию решили не везти в Эстонию с помощью частной скорой помощи. Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на главного врача компании частной скорой медицинской помощи «КОРИС» Льва Авербаха, еще до вступления в силу запрета эстонские пограничники предупреждали, что «скорее всего, нашу бригаду скорой больше через границу не пустят, и есть риск конфискации машины». Утром 17 сентября волонтеры повезли Лидию к границе на обычной машине в сопровождении врача.

Лидия вместе с волонтерами выстояли большую очередь на пограничном КПП, а сына женщины российская сторона уводила на дополнительный допрос, который продлился более четырех часов. По словам участника перевозки, за это время закончилось действие обезболивающего, которое вкололи Лидии перед выездом в Петербурге. Из-за этого она испытывала постоянные боли. После прохождения российского КПП сын Лидии шел полтора километра пешком, толкая коляску матери. На эстонской границе их встретили волонтеры с реанимобилем. Всего на дорогу у Лидии и ее сына ушло семь часов, при этом на реанимобиле этот путь составляет от двух с половиной до трех часов.

Волонтеры из петербургского Центра помощи беженцам рассказали «Важным историям», что из-за запрета на въезд машин с российскими номерами в страны Балтии, Финляндию и Польшу возникли трудности с транспортировкой лежачих больных из числа украинских беженцев, оказавшихся в России. По их словам, раньше частные скорые совершали по два-три рейса в месяц через границу. Последняя поездка была запланирована на 17 сентября, но от нее было решено отказаться.

«Эстонские пограничники предупредили нас, что конфискуют машину. Они сказали, что мы не [официальная] организация, а значит — без исключений. Все дипломаты давно в курсе, но никто не помог. Ни когда мы просили визы, ни когда мы говорили, что не сможем ввозить инвалидов», — рассказал один из волонтеров. «Важные истории» цитируют активиста Кирилла Федорова, который написал, что до введения ограничений была выстроена система с волонтерами на автомобилях, которые возили украинцев в Европу. По его словам, «это был единственный способ вывоза лежачих больных, маломобильных, раненых».

Лев Авербах рассказал «Би-би-си», что «ездить и раньше было сложно», но пока не было ни разу, «чтобы вас развернули или не пустили по официальной заявке за пациентом». По его словам, сейчас они ищут варианты, как работать при новом запрете. «Уже подумали, может, переоборудовать под перевозку больных миниавтобус на 10 мест (ограничения распространяются на автомобили вместимостью менее 10 человек — прим. „Медузы“)», — рассказал врач.

«Важные истории» отмечают, что единственной граничащей с Россией страной в Шенгенской зоне, которая еще пускает машины с российскими номерами, остается Норвегия (она не входит в ЕС), но представитель МИД уже заявил, что власти рассматривают вопрос об аналогичном запрете.

Уже после публикации текста «Би-би-си» в Налогово-таможенном департаменте Эстонии заявили, что машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах ЕС. Там отметили, что эстонские власти соблюдают правила и обеспечивают безопасные и эффективный проезд «лиц, нуждающихся в медицинской помощи». «Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу. В таких случаях частные лица или их представители обычно пользуются машиной скорой помощи, которая может пересечь границу, или договариваются о медицинском транспорте, который встретит их, например, на границе с Эстонией», — сказали изданию в ведомстве.

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