Еврокомиссия рекомендовала изымать у россиян машины и личные вещи при въезде в ЕС Вот как это решение собираются исполнять страны Евросоюза

Автомобильный пункт пропуска Ваалимаа на российско-финской границе, 28 сентября 2022 года Sasu Makinen / Lehtikuva / AFP / Scanpix / LETA

Европейская комиссия 8 сентября выпустила разъяснения о порядке ввоза гражданами России личных вещей и транспортных средств в Евросоюз. В документе говорится, что в рамках санкционного запрета на импорт россиянам не разрешается ввозить в ЕС более 150 видов товаров, в том числе автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, косметику, зубную пасту, шампуни, мыло, женскую одежду, обувь и так далее. В Европарламенте эти ограничения уже назвали «вредными и бесполезными» и призвали их пересмотреть. Разъяснения Еврокомиссии не являются юридически обязывающими — каждая страна-участница ЕС самостоятельно решает, как действовать в этой ситуации. В самой Еврокомиссии утверждают, что члены Евросоюза будут руководствоваться здравым смыслом, устанавливая ограничения в отношении россиян. Вот первые реакции европейских государств на запретительную директиву ЕС.

Финляндия

МИД Финляндии не станет исполнять рекомендацию ЕС о запрете на въезд или конфискацию автомобилей, зарегистрированных в РФ. «Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — заявила изданию Yle руководитель санкционного отдела дипломатического ведомства Пиа Сариваара. О личных вещах в комментарии МИДа ничего не упоминалось.

Германия

Немецкие таможенные органы могут изымать у россиян автомобили и личные вещи. «Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы», — заявили «Агентству» в пресс-службе таможни Германии.

По данным таможенников, легковые автомобили и другие моторные транспортные средства для перевозки менее десяти человек, внесенные в санкционный регламент Еврокомиссии, «в принципе подлежат запрету [на ввоз]». Исключение делается только для приобретенных в России легковых автомобилей, которые необходимы для деятельности дипломатов ЕС или которыми в личных целях пользуются граждане ЕС и их ближайшие родственники.

В ответ на запрос РБК немецкая таможня предупредила, что любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы.

Летом 2023 года на границе Германии у граждан РФ уже изымали автомобили с российскими номерами.

Литва

Пограничные пункты Литвы перестали пропускать автомобили на российских номерах. «Машины, зарегистрированные в России, не пропустят через границу. Смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины», — сообщили «Русской службе Би-би-си» в Таможенном департаменте Литвы. В местном МИДе добавили, что исключение будут делать только для автомобилей, следующих транзитом в Калининград при наличии необходимых документов.

Случаев конфискации российских машин пока не было, но они возможны. «Те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Что касается личных вещей, дипломаты затребовал еще одно разъяснение от Еврокомиссии. «Мы подали заявку вместе со странами региона, договорившись, что нам нужна новая интерпретация ЕС», — сказала агентству BNS замглавы МИД Литвы Йовита Нелюпшене.

Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна намерена следовать указанию Еврокомиссии, поскольку такая политика «поддерживает наши цели по сдерживанию агрессии РФ и активизации применения санкций». По его словам, на этой неделе приграничные страны начнут искать общий путь реализации директивы, касающейся запрета на въезд автомобилей. «При совместном применении ограничения будут более эффективными, и это даст возможность еще выше поднять цену агрессии для России», — цитирует его слова ERR.

Налогово-таможенный Департамент Эстонии сообщил, что запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами еще не введен, при этом импорт легковых машин в коммерческих целях «по-прежнему запрещен». Других комментариев о личных вещах не было.

Латвия

Латвийский МИД рекомендовал таможенному управлению Службы государственных доходов страны учесть и следовать разъяснениям Еврокомиссии насчет ввоза автомобилей из РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что правила не предусматривают конфискацию транспортного средства — машины будут просто разворачивать на границе. Конфискация будет возможна лишь в случае, когда гражданин отказывается выполнить требования таможенников.

По поводу остальных предметов пока идет выбор «наиболее оптимального способа контроля».

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