Депутат Европарламента призвал пересмотреть «вредные и бесполезные» разъяснения Еврокомиссии о запрете россиянам на ввоз личных вещей в ЕС 

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский призвал пересмотреть разъяснения Еврокомиссии, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей граждан России. Об этом парламентарий написал в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с которым ознакомилась «Медуза».

«Такая интерпретация вредна с точки зрения эффективности ограничительных мер и абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии», — заявил Лагодинский.

По словам депутата, новые разъяснения, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, «юридически и политически ошибочны».

Как поясняет Лагодинский, под запрет должны попадать только те товары, которые могут принести значительные доходы России для продолжения войны — это не касается личных вещей, которые по определению были куплены до выезда из страны, в основном единичны и, следовательно, незначительны с точки зрения возможного дохода.

Также, считает депутат, не должны конфисковываться личные вещи у россиян, которые постоянно проживают в ЕС как противники путинской системы.

«Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему», — подытожил Лагодинский.

Подробнее о разъяснениях Еврокомиссии в нашем разборе

Неужели правда, что россиянам, которые хотят попасть в Европу, запретили брать с собой смартфоны, мыло и женскую одежду? 12 карточек