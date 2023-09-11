В Еврокомиссии пообещали руководствоваться здравым смыслом, запрещая россиянам ввозить в ЕС санкционные товары

Россияне не смогут въезжать в Евросоюз на личных автомобилях из-за действующего запрета на импорт из РФ, однако в отношении других товаров, на которые распространяются ограничения, пограничные службы не будут применять столь же строгие меры. Об этом Deutsche Welle заявил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Фэрри.

«Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл. Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами — членами Евросоюза», — сказал он.

Чиновник напомнил, что целью санкций было лишение Кремля доходов для финансирования войны, поэтому нужно обеспечить их эффективность и невозможность обхода. «Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций», — подчеркнул Фэрри.

8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, согласно которым граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства, если они происходят или вывозятся из России. Это касается и других вещей, входящих в список товаров, запрещенных к ввозу в Евросоюз. В нем более 150 позиций, в том числе автомобили, сумки и чемоданы, женская одежда, компьютеры, сотовые телефоны, зубная паста и прочие товары, пишет The Bell. В разъяснениях отмечается, что в соответствии с принципами Евросоюза запрета находится на усмотрении стран —участниц ЕС.

Российские власти резко негативно отреагировали на разъяснения Еврокомиссии. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Еврокомиссия приравняла граждан РФ к «людям второго сорта». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что европейским чиновникам «будет стыдно просто за то, что они такие мысли клали на бумагу».