Медведев назвал «плевком в каждого гражданина России» разъяснения Еврокомиссии о том, что россиянам запрещено ввозить автомобили в ЕС

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Еврокомиссия, выпустившая разъяснения по поводу ввоза россиянами автомобилей, телефонов, компьютеров и других санкционных товаров в Евросоюз, приравняла граждан РФ к «людям второго сорта». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Медведева.

«И это решение — явно не кара для „преступного агрессивного режима в Кремле“. Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», — заявил Медведев. В качестве ответной меры замглавы Совбеза РФ предложил «на время приостановить дипломатические сношения с ЕС» и вывести российских дипломатов в Россию.

Еврокомиссия ранее выпустила разъяснения, что граждане РФ не могут ввозить в ЕС личные транспортные средства, если они происходят или вывозятся из России. Это касается и других вещей, входящих в список товаров, запрещенных к ввозу в Евросоюз. В нем более 150 позиций, в том числе автомобили, сумки и чемоданы, женская одежда, компьютеры, сотовые телефоны, зубная паста и прочие товары, пишет The Bell.

В разъяснениях отмечается, что в соответствии с принципами Евросоюза запрета находится на усмотрении стран —участниц ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разъяснения Еврокомиссии, заявил, что европейским чиновникам «будет стыдно просто за то, что они такие мысли клали на бумагу». «Поскольку речь идет о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня», — сказал Песков.

Летом 2023 года граждане России стали массово жаловаться, что при въезде в Германию, а также на территории этой страны у них начали арестовывать автомобили с российскими номерами. В таможне Германии пообещали, что будут задерживать все машины с российскими номерами, поскольку санкционные правила запрещают ввоз автомобилей из России в ЕС.