Таможня Германии пообещала арестовывать все въезжающие в страну автомобили из России. Из-за особенностей немецкого языка такие поездки попадают под санкции
Из-за санкций въезд на личном автомобиле из России на территорию Германии расценивается немецкой таможней как основание для его ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальное заявление таможни.
В ведомстве напомнили, что в рамках эмбарго ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен, а под понятие «ввоз» фактически попадает любое перемещение товаров — в том числе, обычная поездка на автомобиле.
Как отмечает РБК, в варианте статьи регламента, определяющего эмбарго в отношении России, на английском языке говорится, что запрещены «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России». При этом в официальном немецком переводе используется термин Einfuhr, который может означать как «импорт», так и просто «ввоз».
Об аресте автомобилей с российскими номерами при въезде в Германию их владельцы начали массово сообщать в соцсетях несколько недель назад. На вопросы, почему автомобили пропускали при въезде из России в ЕС (например, через страны Балтии), немецкие таможенники отвечали, что каждая страна следит за исполнением санкций самостоятельно.