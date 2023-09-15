Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд автомобилей с российскими номерами В Эстонии предлагают конфисковывать машины, которые уже находятся в стране

Пограничный пункт Ваалимаа, Финляндия Alessandro Rampazzo / AFP / Scanpix / LETA

8 сентября Еврокомиссия выпустила разъяснения, как странам Евросоюза следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды и предметов гигиены. Позже она уточнила, что таможенным органам следует сконцентрироваться на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом». Вот что известно о том, как соседние с Россией страны будет выполнять эти рекомендации.

Латвия, Литва и Эстония запретили въезжать в страну автомобилям с государственными номерными знаками РФ. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) высказал мнение, что по Эстонии вовсе не должны ездить машины с российскими номерами, поэтому их следует либо конфисковывать, либо перерегистрировать. Эту инициативу не поддержали в Консервативной партии Эстонии (EKRE). Председатель партии Мартин Хельме заявил, что «проблема не в том, что некоторые люди здесь ездят на старых «Жигулях» с российской регистрацией, проблема в том, что через восточную границу продолжается торговля, через нее проезжают и проходят люди». Председатель фракции Центристской партии Танеля Кийка заявила, что сначала надо выяснить, принадлежат ли эти машины жителям Эстонии или резидентам России».

Власти Латвии заявили, что не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, которые уже находятся на территории Евросоюза. Кроме того, у россиян при переходе границы не будут конфисковывать товары, которые необходимы для личного пользования, в частности, средства гигиены, косметику, одежду и телефоны. В латвийской налоговой службе заявили, что ввоз личных вещей может быть запрещен в том случае, если их ввозят в большом количестве и когда есть подозрение, что это делается с коммерческой целью.

Финляндия не собиралась запрещать въезд российских машин, но потом передумала. 12 сентября в МИД страны говорили, что не станут исполнять рекомендацию ЕС о запрете на въезд или конфискации машин, зарегистрированных в РФ. Однако уже 15 сентября министр иностранных дел страны Элина Валтонен объявила, что с полуночи вводится запрет на въезд на территорию страны автомобилей с российскими регистрационными знаками. Исключение будет сделано для граждан ЕС, постоянно проживающих в России, а также членов их семей.

По словам министра, автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны будут покинуть страну в течение шести месяцев, до 16 марта 2024 года.

Против запрета на въезд автомобилей с номерами РФ выступили представители российской оппозиции. Фонд борьбы с коррупцией обратился к властям Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой пересмотреть решение о запрете. Соответствующие письма опубликовала председатель совета директоров ФБК Мария Певчих. По мнению ФБК, введенные ограничения вредят противникам российских властей, вынужденным уезжать из России. Кроме того, в ФБК считают, что эти ограничения дискредитируют саму идею санкций.

Помимо ФБК, к европейским властям с призывом пересмотреть недавно введенные ограничения обратились политики Любовь Соболь и Максим Кац, а также Антивоенный комитет России (среди его участников — Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко и другие).

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