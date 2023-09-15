Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Уже находящиеся в стране машины нужно будет вывезти в течение полугода

Власти Финляндии решили ввести запрет на въезд на территорию страны автомобилей с российскими регистрационными знаками. Запрет, объявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен, вступит в силу в полночь 15 сентября.

Исключение будет сделано для граждан ЕС, постоянно проживающих в России, а также членов их семей.

Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны будут покинуть страну в течение шести месяцев, до 16 марта 2024 года. Что будет с машинами, которые останутся в Финляндии по истечении этого срока, пока не уточняется.

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. Еврокомиссия потом уточнила, что таможенным органам следует сконцентрироваться на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

Латвия, Литва и Эстония сочли, что рекомендации Еврокомиссии распространяются и на временный ввоз, а также на импорт машин для личного использования из РФ, и запретили въезд через свои границы с российскими номерами.

Пока о том, что будет с автомобилями с российскими номерами, которые уже въехали в страну, объявила, помимо Финляндии, только Латвия. Власти этой страны Балтии заверили, что конфисковывать такие машины не будут.

Что рекомендовала Еврокомиссия

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