Власти Латвии заявили, что не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, если те уже находятся на территории ЕС

Латвия не будет конфисковывать автомобили с российскими номерами, которые уже находятся на территории Евросоюза, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на латвийскую налоговую службу.

Также в ведомстве заявили, что у россиян при переходе границы не будут конфисковывать вещи, которые значатся в рекомендациях Европейской комиссии.

«Разрешается ввозить товары, которые необходимы для личного пользования во время поездки, например, средства гигиены, средства по уходу за телом, косметику, одежду, телефоны», — говорится в ответе налоговой.

В службе пояснили, что ввоз личных вещей может быть запрещен в том случае, если их ввозят в большом количестве — и есть подозрение, что это делается с коммерческой целью.

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. Еврокомиссия потом уточнила, что таможенным органам следует сконцентрироваться на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

Власти Литвы и Латвии 11-12 сентября объявили, что на основании рекомендаций Еврокомиссии запретят автомобилям с российскими номерами въезжать на свою территорию. Запрет в Литве и Латвии начал действовать 12 сентября. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония.

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