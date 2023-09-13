Эстония (вслед за Латвией и Литвой) запретила въезд автомобилей с российскими номерами

Власти Эстонии запретили въезжать в страну автомобилям с государственными номерными знаками РФ, начиная с 13 сентября, сообщает ERR.

Эстония приняла такое решение в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии о запрете ввозить в ЕС автомобили с российскими номерами.

В случае если человек прибывает на российско-эстонскую границу на автомобиле с российскими номерами, он должен будет вернуться в Россию или пересечь границу без машины.

Автомобили с российскими номерами смогут покинуть Эстонию через внешнюю границу, а также передвигаться внутри ЕС (например, через границы Эстонии с Латвией или Финляндией).

Пересечь границу России и Эстонии смогут автобусы, мотоциклы и дипломатические автомобили с российскими номерами, отметил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Эстонии Антс Кутти.

В МИД Эстонии заявили, что 14 сентября в правительстве обсудят, что делать с машинами с российскими номерами, которые уже находятся в Эстонии.

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам — членам ЕС следует применять запрет на ввоз из России большого списка товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. После возникшего резонанса Еврокомиссия уточнила, что таможенным органам следует сконцентрировались на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, импортное эмбарго следует применять «пропорциональным и разумным образом».

Власти Литвы и Латвии 11-12 сентября объявили, что на основании рекомендаций Еврокомиссии запретят автомобилям с российскими номерами въезжать на свою территорию. Запрет в Литве и Латвии начал действовать 12 сентября.

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