ФБК обратился к властям Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой отменить запрет на въезд машин с российскими номерами

Фонд борьбы с коррупцией обратился к властям Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой пересмотреть решение о запрете на въезд машин с номерами РФ, а также изъятии у россиян личных вещей на границе. Пример письма, которое фонд разослал уполномоченным органам трех стран, опубликовала председатель совета директоров ФБК Мария Певчих.

В письме ФБК, среди прочего, говорится, что введенные ограничения вредят противникам путинского режима, вынужденным уезжать из РФ, и снижают эффективность санкций. Кроме того, в ФБК считают, что введенные ограничения дискредитируют саму идею санкций и дают новые аргументы российской пропаганде.

Певчих уточнила, что в письме также содержатся «ссылки на закон, юридический анализ противоречий и обоснование возможности отмены дискриминационных санкций».

Помимо ФБК, к европейским властям с призывом пересмотреть недавно введенные ограничения обратились политики Любовь Соболь и Максим Кац.

Соболь в своем в письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля попросила европейские власти разъяснить, как именно будут работать новые ограничения. Также Соболь отметила, что под «противоречивые и расплывчатые» формулировки Еврокомиссии подпадают вещи повседневного пользования, которые никак не влияют на способность России финансировать войну и не затрагивают интересы российской политической элиты.

В свою очередь Кац обратился к Мейрид Макгиннес, комиссару ЕС по финансовой стабильности, финансовым услугам и Союзу рынков капитала. В своем письме политик отметил, что новые ограничения противоречат изначальному смыслу санкций, поскольку они применимы ко всем россиянам, а не только к представителям российской элиты. Кац подчеркнул, что частный транспорт остается для россиян одним из немногих способов быстро покинуть страну в случае, например, политического преследования или мобилизации. Также политик считает, что ввозимые россиянами для личного пользования вещи не приносят России дополнительного дохода.

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. После возникшего резонанса Еврокомиссия уточнила, что таможенным органам следует сконцентрироваться на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

Власти Литвы и Латвии 11-12 сентября объявили, что на основании рекомендаций Еврокомиссии запретят автомобилям с российскими номерами въезжать на свою территорию. Запрет в Литве и Латвии начал действовать 12 сентября. 13 сентября аналогичный запрет ввела Эстония.

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