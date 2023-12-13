Журналистке Марии Пономаренко, отбывающей шестилетний срок за «фейки» об армии, предъявили обвинение по новому уголовному делу

Журналистке RusNews Марии Пономаренко, отбывающей шестилетний срок по делу о «фейках» про российскую армию, предъявили обвинение по новому уголовному делу — о причинении не опасного для здоровья вреда сотруднику места лишения свободы (часть 2 статьи 321 УК РФ), сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката журналистки Дмитрия Шитова.

О новом деле против Пономаренко стало известно в начале ноября. Ей вменяют нападение на двух сотрудников колонии, в том числе начальника отдела безопасности, пишет «ОВД-Инфо». По официальной версии, журналистка, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а Пономаренко якобы напала на них. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

Максимальное наказание по вменяемой Пономаренко статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Суд в Барнауле в феврале 2023 года приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за ее записи об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

В начале октября стало известно, что журналистку отправили в ШИЗО сразу на два срока — на 15 и 10 дней. Как писало издание RusNews, первый протокол составили после того, как журналистка упала в обморок в колонии, что в рапорте описали как «лежала днем». Во второй раз администрация составила рапорт, когда Пономаренко из-за боли в пояснице не смогла встать с кровати по требованию сотрудницы колонии.

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