Журналистку Марию Пономаренко отправили в ШИЗО после того, как она упала в обморок в колонии. В рапорте написали, что она «лежала днем»

Руководство исправительной колонии № 6 в Шипуново Алтайского края отправило журналистку RusNews Марию Пономаренко в штрафной изолятор (ШИЗО) сразу на два срока — на 15 и 10 дней. Об этом сообщила редакция RusNews со ссылкой на адвоката Пономаренко.

Администрация колонии составила два рапорта на Марию Пономаренко, которая отбывает шестилетний срок по делу о «фейках» о российской армии. Первый составили после того, как журналистка упала в обморок в колонии, что в рапорте описали как «лежала днем». Во второй раз администрация составила рапорт, когда Пономаренко из-за боли в пояснице не смогла встать с кровати по требованию сотрудницы колонии.

В RusNews отметили, что Марии Пономаренко не оказали медицинскую помощь.

Суд в Барнауле в феврале 2023 года приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за ее записи об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

Читайте также

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история

Читайте также

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история