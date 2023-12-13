Росавиация объявила, что самолеты в РФ стали ломаться реже. СМИ сообщали о росте количества поломок на фоне санкций

Росавиация объявила, что на воздушном транспорте в РФ «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов».

За 11 месяцев 2023 года количество происшествий с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 670 случаев, сообщается в телеграм-канале ведомства. В частности, по данным Росавиации, за этот период было зафиксировано 400 инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, на 2% меньше, чем годом ранее.

«Если брать отдельно данные ноября 2023 года, то количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев», — говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что количество авиапроисшествий снижается на фоне роста налета воздушных судов — на 6,5% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

Росавиация не стала пояснять, с чем связана публикация заявления об «отсутствии тенденции к росту числа авиационных инцидентов». Однако российские независимые СМИ и иностранные медиа последнее время неоднократно писали о росте количества авиапроисшествий.

Так, The Moscow Times 11 декабря сообщила, что за неполные две недели в России произошло по меньшей мере 15 случаев поломки самолетов. Журнал Newsweek, в свою очередь, писал, что с 1 сентября по 8 декабря в России, судя по сообщениям СМИ и публичным заявлениям, было зафиксировано 60 авиаинцидентов, связанных с отказом техники. По мнению авторов статьи, рост числа авиапроисшествий связан с санкциями, в рамках которых, в числе прочего, запрещено техобслуживание и поставка запчастей для иностранных самолетов.

«Новая газета Европа» в сентябре подсчитала, что с января по август 2023 года в России произошло более 120 авиапроисшествий с участием гражданских самолетов, в 2,2 раза больше, чем средний показатель за последние пять лет. Подсчеты этого издания также были основаны на данных из открытых источников.

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