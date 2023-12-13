Краснодарский губернатор допустил открытие аэропорта, который не работает с начала войны. Но сначала будет «тестовый полет»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что аэропорт Краснодара может быть открыт после проведения «тестового полета» 15 декабря. Об этом он сказал телеграм-каналу Shot.

Аналогичную информацию предоставили в администрации Краснодарского края.

«15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — сообщили в пресс-службе администрации изданию 93.ru.

По информации Shot, 15 декабря авиакомпания «Азимут» проведет «тестовый полет» из Внуково в Краснодар. Собеседник канала утверждает, что «фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена», остались только «несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский».

РБК со ссылкой на источники в авиаотрасли пишет, что помимо Краснодара власти рассматривают вариант скорого открытия аэропорта Элисты.

11 аэропортов на юге и в центре РФ закрыты с 24 февраля — начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Росавиация неоднократно продлевала запрет.

В мае и сентябре 2023 года правительство России выделило в общей сложности более пяти миллиардов рублей на поддержку закрытых аэропортов.

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