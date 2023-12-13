Волгоградский суд за один день национализировал предприятия, связанные с бывшим украинским министром. Его вместе с сестрой объявили «экстремистской группой»

Волжский городской суд Волгоградской области передал Росимуществу несколько предприятий, связанных с бывшим министром транспорта Украины Константином Ефименко. Об этом сообщает «Коммерсант».

С иском в суд обратилась Генпрокуратура России. Его рассмотрели за один день — 12 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

В иске говорилось, что все свои активы в России Ефименко передал родной сестре. Речь идет об «Уральском заводе авто-текстильных изделий» в Асбесте, «Заводе фрикционных и термостойких материалов», «Волжском заводе текстильных материалов» и других предприятиях, расположенных в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане.

По данным ведомства, все они образуют единый промышленный холдинг, основными заказчиками и потребителями продукции которого были российские оборонные заводы. Эту продукцию они использовали для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

Генпрокуратура утверждает, что предприятиями через кипрский офшор «Темак Лимитед» владеет сестра Ефименко. В иске говорится, что сестру бывшего чиновника зовут Мария Ефименко, но в августе 2022 года она поменяла имя на Елизавету Андрееву, получая российское гражданство. После этого она улетела в ОАЭ, откуда в РФ не возвращалась.

Генпрокуратура назвала Ефименко и Андрееву членами «экстремистской группы», так как Белоцерковский благотворительный фонд бывшего чиновника «выступает одним из спонсоров ВСУ». Кроме того, по версии ведомства, Ефименко покупает и поставляет украинским военным дроны и медикаменты через свою компанию «Биофарма Плазма».

Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Константин Ефименко занимал должность министра транспорта Украины в 2010 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. С 2010 по 2014 годы он был заместителем министра инфраструктуры Украины.

В начале ноября суд в Курске конфисковал кондитерское производство АО «Конти-Рус», акции которого принадлежали группе украинского бизнесмена Рината Ахметов. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала признать владельцев предприятия «экстремистским объединением» и обратить акции «Конти-Рус» в доход государства. «Коммерсант» писал, что это был первый случай конфискации предприятия, принадлежащего гражданам Украины.