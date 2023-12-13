Во Владимирской области в закрытом гробу похоронили военного, который попал в «подвал для штрафников» под Луганском Его бывшей жене пригрозили лишением выплат, если она будет выяснять причину его смерти

В городе Киржач Владимирской области 24 ноября похоронили российского военнослужащего Петра А. (имя изменено), который незадолго до гибели попал в «подвал для штрафников» в поселке Зайцево Луганской области.

Как рассказала «Важным историям» его бывшая жена Ксения (имя изменено), в местном военкомате ей заявили, что Петр погиб при обстреле, однако ей отказали во вскрытии гроба и не выдали никаких документов, подтверждающих эту версию.

По словам Ксении, ее бывший муж заключил контракт с Минобороны в конце сентября. Незадолго до этого супруги развелись из-за того, что Петр пил. При этом, как отмечает Ксения, они поддерживали отношения и воспитывали общего ребенка. Она приезжала под Луганск, чтобы навестить бывшего мужа. В последний раз супруги разговаривали в начале ноября. Тогда Петр сообщил, что его «на днях, скорее всего, опять заберут [на передовую]».

Через некоторое время Ксения узнала от сослуживцев бывшего мужа, что его «забрала военная полиция». По ее словам, в Минобороны ей тогда сообщили, что военного, «скорее всего, увезут в Зайцево». Позднее один из сослуживцев Петра сообщил Ксении, что находился вместе с ее бывшим мужем в «подвале для штрафников». Причем у Петра, по словам его сослуживца, тогда были сломаны нос, рука, а сам «он был весь синий».

Во второй половине ноября Ксения узнала от знакомых о гибели бывшего мужа. В администрации Киржача эту информацию подтвердили, предупредив, что военного похоронят в закрытом гробу «без окошечка». В местном военкомате Ксении объяснили это тем, что Петр якобы попал под артиллерийский обстрел, а его тело долго пролежало на улице.

При этом, как утверждает Ксения, ей дали ознакомиться только с извещением о смерти, где в качестве причины гибели были указаны «множественные переломы ребер, ушибы внутренних органов, травматический шок, а также „другие уточненные повреждения с неопределенным намерением“».

Огнестрельных ранений нет, осколочных нет, ожогов тоже. Я показывала эту бумажку знакомому врачу, она сказала, что единственная причина, по которой могли быть такие травмы — это если его отбросило об стену взрывной волной. Но тогда к чему такая секретность? Я военкому все разложила про это Зайцево, что у меня есть голосовые сообщения от его сослуживцев, которые рассказывают, что были в этом подвале. Он мне на это заявил: «Вы понимаете, что если сейчас начать копать глубже, то ваш ребенок может лишиться выплат, и родители тоже?»

По словам Ксении, когда военком узнал о ее разводе, он «как будто вздохнул с облегчением». «После этого он со мной больше не общался. Встретился с родителями Пети, они категорически ушли в „отрицалово“ по поводу того, чтобы вскрыть цинк», — добавила она.

Гроб с телом Петра доставили на военный аэродром в Подмосковье в ночь на 22 ноября, откуда его забрали представители военкомата. По словам Ксении, военные присутствовали на похоронах и следили за тем, чтобы никто из родных не попытался вскрыть гроб. «С того момента, как привезли тело, и до момента, как его закопали, люди из военкомата все время были с нами», — добавила она.

Ксения также сообщила «Важным историям», что намерена добиваться информации о гибели супруга: «Я нигде раньше не слышала, чтобы в Зайцево прямо „обнуляли“. Возможно, пока они его там воспитывали в яме — перестарались. Либо его как пушечное мясо просто кинули на „передок“. А третье — это может быть какая-то ошибка, и он до сих пор находится где-то в госпитале. Я говорю: вы замучаетесь читать мои заявления. Они будут бесконечны, пока я не добьюсь правды».

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Фото на обложке: Станислав Красильников / Спутник / imago / SNA / Scanpix / LETA