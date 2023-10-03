Украина исключила венгерский банк OTP из списка «спонсоров войны»

Национальное агентство по предупреждению коррупции Украины (НАПК) исключило из списка «спонсоров войны» венгерский банк OTP, сообщает пресс-служба агентства.

«В ходе дискуссий, которые длились последние несколько дней в режиме 24 на 7, OTP взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке», — говорится в заявлении НАПК.

29 сентября агентство приостановило статус «спонсора войны» для банка, однако венгерские власти заявили, что этого недостаточно для разблокировки транша ЕС и потребовали полностью исключить OTP из списка.

Банк OTP был внесен в список «спонсоров войны» в мае 2023 года. В НАПК это мотивировали тем, что OTP сохраняет свое присутствие в России, оставаясь одним из ведущих банков на российском финансовом рынке, а также предоставляет льготные условия кредитования российским военным.

После включения банка в список «спонсоров войны» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать транш из Европейского фонда мира на 500 миллионов евро до исключения банка из списка.