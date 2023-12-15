ЦБ России повысил ключевую ставку до 16%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%», говорится в комментарии регулятора.

ЦБ РФ предупредил, что «возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Предыдущий раз ключевую ставку Банк России повышал 27 октября — с 13% до 15%.

Повышение ставки до 16% ожидали большинство экспертов, опрошенных РБК.

Вслед за пересмотром ключевой ставки в сторону повышения российские банки, как правило, поднимают ставки по рублевым вкладам.

Максимальной за последнее время ключевая ставка была в феврале 2022 года, когда ЦБ после начала вторжения войск РФ в Украину поднял ее с 9,5% до 20%. Затем регулятор последовательно понижал ставку и довел ее до 7,5%. Ставка вновь стала расти в июле 2023 года.

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