Аэропорт Внуково заказал устройства для подавления беспилотников

Аэропорт Внуково заказал устройства для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные госзакупок.

Как пишет агентство, аэропорт заказал технику китайского производства. Цена договора составляет почти 2,4 миллиона китайских юаней (около 30 миллионов рублей). Оборудование поставит ООО «Инженерно-авиационный сервисный центр».

В ноябре стало известно, что в аэропорту Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс «ЕНОТ-СД», предназначенный для обнаружения и противодействия беспилотникам.

Российские города, в том числе Москва, регулярно подвергаются атакам беспилотников, во время которых аэропорты вынуждены приостанавливать свою работу.

В начале ноября «Агентство» сообщило, что за время полномасштабной войны российские государственные структуры потратили 666,7 миллионов рублей на защиту Москвы и Подмосковья от атак беспилотников. В частности, аэропорт Шереметьево потратил на установку системы подавления дронов 49 миллионов рублей. Всего с начала войны российские власти потратили более 1,2 миллиарда рублей на защиту от БПЛА. При этом на защиту шести регионов, граничащих с Украиной, потратили только 59,6 миллиона рублей, подсчитало «Агентство».

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