Опрос Russian Field: больше половины россиян не поддерживают помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, за участие в войне

Исследовательская группа провела опрос об отношении россиян к помилованию заключенных за участие в войне.

Из результатов опроса следует, что 55% респондентов «скорее не поддерживают» помилование заключенных, совершивших тяжкие преступления, если они принимают участие в « ». «Скорее поддерживают» помилование осужденных за таких преступление 32% опрошенных.

Среди женщин доля противников такой практики больше (60%), чем среди мужчин (48%).

В возрастной группе от 18 до 29 лет 69% респондентов заявили, что не поддерживают помилование заключенных за участие в войне (поддерживают такую практику 20% опрошенных). Согласно опросу, больше всего сторонников помилования в возрастной группе от 60 лет и старше — 43% «за» и 42% «против».

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Затем сообщалось, что этим занимается Минобороны РФ.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые соглашаются отправиться воевать в Украину. По его словам, среди воевавших заключенных минимальный уровень рецидива. При этом из разных регионов России поступают сообщения о том, что бывшие заключенные, вернувшись из зоны боевых действий, повторно совершают преступления, в том числе тяжкие.

В начале ноября 2023 года стало известно, что Путин помиловал жителя Кемерова Владислава Канюса, который жестоко убил свою бывшую девушку, 23-летнюю Веру Пехтелеву. СМИ неоднократно сообщали о том, что на войну в Украину отправлялись осужденные за тяжкие преступления. В частности, Николай Оголобяк, которого в 2010 году приговорили к 20 годам колонии по делу о ритуальном убийстве четырех подростков в Ярославской области, получил помилование за участие в войне с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что заключенные, отправившиеся на войну, «искупают кровью преступления на поле боя».

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