Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые отправились воевать в Украину

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые соглашаются отправиться воевать в Украину.

«Человек воюет, государство должно сделать все, чтобы выполнить свои обязательства перед этими людьми. <…> И я же подписываю указы о помиловании. Но действительно, есть рецидивы, и тогда человек должен отвечать по всей строгости закона», — заявил Путин на встрече с «военкорами».

При этом, по его словам, среди воевавших заключенных минимальный уровень рецидива. Так, заявил Путин, среди бывших заключенных уровень рецидива в некоторых случаях доходит до 40%».

«А среди участников , из освободившихся, есть рецидивы — 0,4%, процент очень небольшой. Ну что ж, это жизнь, ничего здесь не поделаешь, она диктует нам свои суровые законы», — сказал президент.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен им обещали помилование и денежные выплаты. Изначально этим занималась ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В феврале 2023 года он объявил, что компания перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

Журналистка и член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщала, что заключенных, вступавших в ЧВК Вагнера, освобождают из колоний на основании засекреченных президентских указов о помиловании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, говорил, что процедура помилования заключенных проходит в соответствии с российскими законами.

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