Война Четыреста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

23-летний студент из Улан-Удэ Владимир Марактаев получил повестку на третий день мобилизации, которую российские власти начали в сентябре 2022 года. Все, что происходило с тех пор, Марактаев называет «сюрреалистичным».

За полгода он, раньше не бывавший за границей, но всегда об этом мечтавший, объездил несколько стран. А еще больше четырех месяцев прожил в аэропорту в Южной Корее. Каждый день в аэропорту, говорит Марактаев, напоминал «день сурка». «Все было однообразно и в плане еды, и в плане ежедневных забот, — рассказывает он. — Утром мы просыпались. В восемь уже был завтрак: булочка и сок. После 12 часов давали обед: рис с курицей, салат и небольшой морковный кекс. В пять вечера — ужин: та же булочка и тот же сок».

Добавляет: «Не было каких-то планов, кроме еды». Самым же тяжелым, по его словам, был не плохо налаженный быт, необходимость стирать вещи в туалете для пассажиров и жить с десятком незнакомых людей в помещении без окон, а ожидание и неопределенность собственного будущего.

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