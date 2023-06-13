Война Четыреста семьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, разрушив пятиэтажный жилой дом. Погибли шесть человек, больше 20 ранены.
- ВСУ за неделю освободили семь населенных пунктов в рамках наступления в Донецком и Таврическом операционных районах, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
- Во время марафона в поддержку российских политзаключенных собрали более 34 миллионов рублей.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщает, что ранним утром 13 июня подверглись обстрелам приграничные поселки Глушково и Теткино.
В Глушково повреждены около десятка жилых домов, несколько административных зданий и кинотеатр. В Теткино нарушено газо- и электроснабжение, повреждены девять домов, два из них загорелись. Пострадавших, по данным чиновника, нет.
Губернатор публикует в телеграме фото последствий обстрелов.
23-летний студент из Улан-Удэ Владимир Марактаев получил повестку на третий день мобилизации, которую российские власти начали в сентябре 2022 года. Все, что происходило с тех пор, Марактаев называет «сюрреалистичным».
За полгода он, раньше не бывавший за границей, но всегда об этом мечтавший, объездил несколько стран. А еще больше четырех месяцев прожил в аэропорту в Южной Корее. Каждый день в аэропорту, говорит Марактаев, напоминал «день сурка». «Все было однообразно и в плане еды, и в плане ежедневных забот, — рассказывает он. — Утром мы просыпались. В восемь уже был завтрак: булочка и сок. После 12 часов давали обед: рис с курицей, салат и небольшой морковный кекс. В пять вечера — ужин: та же булочка и тот же сок».
Добавляет: «Не было каких-то планов, кроме еды». Самым же тяжелым, по его словам, был не плохо налаженный быт, необходимость стирать вещи в туалете для пассажиров и жить с десятком незнакомых людей в помещении без окон, а ожидание и неопределенность собственного будущего.
Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова рассказывает историю удивительного путешествия из Улан-Удэ в Нью-Йорк.
Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге выросло до шести человек, сообщает глава городской администрации Александр Вилкул.
Кривой Рог, 13 июня
В Запорожской области во время украинской наступательной операции погиб погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майор Сергей Горячев. Об этом сообщает «военкор» Юрий Котенок.
По его данным, военный погиб в результате ракетной атаки. Других источников и подтверждений этой информации нет.
Ранее, как пишет Котенок, Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также учебным центром в Хабаровске. «Вступив в СВО командиром 5-й отдельной танковой бригады, „вырос“ до заместителя командующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии», — пишет «военкор».
В Краснодаре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Утром 13 июня в российских телеграм-каналах появились видео пожара в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова.
По данным городской администрации, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь уже ликвидирован. О причинах возгорания пока не сообщается.
В ходе контрнаступления ВСУ потеряли как минимум три танка Leopard 2R, переданные им Финляндией, сообщает издание Helsingin Sanomat.
Всего Финляндия передала Украине шесть танков Leopard 2R — все, стоявшие у нее на вооружении. У финских вооруженных сил такие танки были в модификации с противоминным тралом. Именно три таких разбитых танка изображены на фотографии из зоны боев, появившейся в телеграм-каналах, сообщил фактчекер издания Джон Хелин.
Снимки, как сообщается были сделаны в Запорожской области. Хелин считает, что эта информация соответствует действительности, пишет Helsingin Sanomat.
Карта боев в Украине. Главное из последнего обновления, 12 июня 2023 года, 23:30 мск
Украинское наступление дало первые плоды: после недели боев ВСУ освободили весь так называемый «Времевский выступ». Так — по названию поселка Времевка — Минобороны России именовало российские позиции, выдвинутые в сторону райцентра Великая Новоселовка на границе Донецкой и Запорожской областей. Теперь линия фронта подошла к основанию выступа — селам Урожайное и Сатромайорское. За ними начинается основная линия российских укреплений.
На прочих участках наступления успехи ВСУ пока невелики. В центре Запорожского фронта бригады, наступающие со стороны Орехова на Токмак (и, вероятно, по плану — далее на Мелитополь), продолжает нести потери в технике, в том числе поставленной Западом. При этом они не могут пробиться к основной линии обороны ВС РФ. К югу от города Запорожья идут тяжелые бои. Части ВСУ смогли продвинуться на несколько километров на юг, но и там пока не прорвали основную линию российской обороны.
За прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов в рамках наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее данным, продвижение войск на этом участке фронта составило 6,5 километра, а площадь взятой под контроль территории — 90 квадратных километров.
Освобождены населенные пункты Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.
На Бахмутском направлении за неделю продвижение войск на левом фланге составило 1,5 километра, на правом — 3,5 километра, а площадь взятой под контроль территории — 16 квадратных километров, пишет Маляр.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 13 июня российские военные выпустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из них уничтожены противовоздушной обороной. Также нанесен авиационный удар четырьмя беспилотниками «Шахед», один уничтожен.
Помимо атаки по Кривому Рогу, российские войска нанесли удар по Харькову дронами Shahed, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, повреждения зафиксированы в Киевской и Салтовском районах. Пострадавших нет.
Начальник военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что воздушной атаке также подверглась столица Украины. Российские военные выпустили в направлении города крылатые ракеты Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. «Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны», — сообщил он.
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
По меньшей мере три человека погибли и 25 человек получили ранения из-за российского ракетного удара по Кривому Рогу в ночь на 13 июня, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул. 19 пострадавших госпитализированы, уточнил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По данным украинских властей, под завалами могут находиться семь человек.
Взрывы в Кривом Роге произошли около трех часов ночи. По словам главы администрации, российские войска в разных частях города обстреляли «несколько абсолютно мирных объектов», в том числе пятиэтажный жилой дом. В квартирах с первого по пятый этажи произошел пожар на площади 700 квадратных метров, сообщил Сергей Лысак. Под удар также попали склад, автомобильное предприятие, подразделение спасателей.
Владимир Зеленский опубликовал видео последствий российского удара по Кривому Рогу. «Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать», — написал президент Украины в телеграме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Российские войска за прошедшие сутки выпустили две крылатые ракеты морского базирования «Калибр» по жилым домам Харьковской области. Кроме того, противник нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково Харьковской области, разрушены жилые частные дома. Также российские военные сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемые авиабомбы, погиб один мирный житель, разрушены частные дома. В результате авиаудара по Авдеевке ранены мирные жители, повреждены дом культуры и жилые многоэтажки.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошли 26 боевых столкновений.
- Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также уничтожены российский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 475-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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