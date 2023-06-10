«Все настроены позитивно. Так Путину и передайте». Зеленский — о контрнаступлении
Военное командование Украины позитивно настроено в отношении контрнаступления. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Киеве с премьером-министром Канады Джастином Трюдо, отвечая на вопрос о ходе наступления.
«Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений — Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».
По мнению Зеленского, сейчас в Украине проходят «контрнаступательные оборонные действия». Он не стал пояснять детальнее, на какой стадии они находятся.
«Я бы не доверял телеграм-каналам и Путину. Доверять надо нашим военным», — добавил президент Украины.
Власти Украины официально не объявляли о начале контрнаступления на фронте. ВСУ сообщали лишь, что перешли в наступление «на некоторых направлениях».
Минобороны РФ утверждает, что украинская армия 4 июня начала наступать на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, но российские силы, по выражению министра обороны РФ Сергея Шойгу, «сорвали» наступление. 9 июня Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, но ВСУ не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта.