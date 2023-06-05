Минобороны Украины заявило, что перешло в наступление «на некоторых направлениях»

Вооруженные силы Украины перешли в наступление «на некоторых направлениях», заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграме.

«Эпицентром боевых действий остается бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты», — написала Маляр.

Так, по ее словам, группировка войск «Хортица» продвинулась в районе сел Орехово-Василевка, Парасковьевка, Ивановское и Клещеевка, на некоторых участках — на расстояние до 1600 метров.

Маляр отметила, что на юге Украины идут «бои местного значения», а Минобороны РФ активно говорит о контрнаступлении ВСУ, чтобы «отвлечь внимание от поражения на бахмутском направлении».

Анна Маляр также опубликовала карту, где Бахмут, захваченный российскими силами, обведен красной линией. Никаких пояснений замминистра не привела. Украинские СМИ допустили, что так замминистра обороны намекнула на окружение Бахмута.

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