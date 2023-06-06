Шойгу заявил, что Россия сорвала «давно обещанное наступление» ВСУ

Российская армия за последние трое суток сорвала «давно обещанное наступление» ВСУ на разных участках фронта, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, 4 июня украинская армия предприняла попытку наступления на пяти направлениях силами 23-й и 31-й мехбригад ВСУ. В итоге, утверждает Шойгу, ни на одном направлении противник успеха не добился и понес потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Глава Минобороны РФ также заявил, что 5 июня ВСУ предприняли попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. По словам Шойгу, «противник был остановлен, понес еще более ощутимые потери», которые составили более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных танка AMX-10.

Шойгу утверждает, что за три дня боев на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих. Также российские военные уничтожили 52 танка ВСУ, 207 боевых бронемашин, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

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