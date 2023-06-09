Путин заявил, что украинское наступление началось, но «все предпринятые попытки провалились»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, но Вооруженные силы Украины не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта. Слова Путина приводит «Радио Маяк».

«Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. И об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Первое. Второе. Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидные вещи», — сказал Путин, выступая в Сочи.

Президент РФ добавил, что «в эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима». «Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному — это классика. Но в данном случае это значительно превышает классические показатели. Я не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют», — сказал Путин.

«Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий, выстраивая наши действия на ближайшее время», — добавил российский президент.

Минобороны РФ утверждает, что украинская армия 4 июня начала наступать на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, но российские силы, по выражению министра обороны РФ Сергея Шойгу, «сорвали» наступление. Также признаки начавшегося контрнаступления заметили в странах Запада, о чем в последние дни сообщили ведущие мировые медиа.

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