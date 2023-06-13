Путин: в боях в Белгородской области участвовали призывники

Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими «военкорами» заявил, что в боях в Белгородской области участвовали призывники.

«Я разговаривал с командиром батальона, который воевал на Белгородском направлении. Я его спрашивал, сколько у вас мобилизованных, а сколько призывников. Он говорит — все призывники. Нет мобилизованных, вообще. Командир батальона! Я спрашиваю — как себя ребята вели? Блестяще! Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул», — рассказал Путин.

В начале июня стало известно, что трое срочников из Свердловской области погибли 1 июня во время обстрела в Белгородской области. Как писало издание E1.ru, в машину с солдатами попал снаряд. Еще семь человек получили ранения. Все погибшие служили в 43-й железнодорожной бригаде, дислоцированной в Екатеринбурге.

Мерзлякова заявила, что попросила начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации частей всех свердловских срочников, оказавшихся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

В марте 2022 года Владимир Путин говорил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы при проведения в Украине.

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