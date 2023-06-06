В Белгородской области под обстрелом погибли трое срочников из Свердловской области

Трое срочников из Свердловской области погибли 1 июня в ходе обстрела в Белгородской области, сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Как пишет E1.ru, в машину с солдатам попал снаряд. Еще семь человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Все погибшие служили в 43-й железнодорожной бригаде, дислоцированной в Екатеринбурге. В Белгородской области они проходили учебную подготовку.

В беседе с изданием Itʼs My City Мерзлякова заявила, что попросила начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации частей всех свердловских срочников, оказавшихся в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

«Конечно, Белгородская область — это не территория военных действий, тем не менее сейчас там гибнет мирное население и вместе с ним пострадали неподготовленные к боевым действиям солдаты срочной службы», — пишет уполномоченная по правам человека в Свердловской области.

Губернатор региона Евгений Куйвашев поручил организовать похороны погибших срочников.

Приграничная Белгородская область с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подвергается регулярным обстрелам. В последние месяцы в регион неоднократно проникали военизированные группировки «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», которые утверждают, что состоят из граждан РФ и воюют на стороне ВСУ.

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