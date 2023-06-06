Война Четыреста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Крымского художника-акциониста Богдана Зизу, облившего здание администрации Евпатории синей и желтой красками, приговорили к 15 годам лишения свободы

Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Грати». Гособвинение запрашивало для Зизы 18 лет колонии строгого режима.

Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды. Как отмечает «Грати», в последнем слове Зиза заявил о необходимости выступать против войны и опасности молчания. Он объявил голодовку с 10 июня, а также потребовал лишить его российского гражданства.

Зизу в ночь на 16 мая облил здание администрации Евпатории синей и желтой красками. Он также бросил в него коктейль Молотова, но возгорания не произошло. Вскоре после задержания правоохранительные органы распространили ролик с извинениями художника. Тот рассказывал, что полицейские его избивали перед записью.

«Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают, угрожая, убеждать. Они сначала заставили меня записать одно видео, которое отправили на проверку какому-то своему начальнику. Потом — другое, когда тот ответил, что как-то я не очень искренне каюсь», — рассказывал он.