Война Четыреста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию.
- Генпрокуратура Украины начала расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны» из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.
- В Украине говорят, что разрушение Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды. Власти аннексированного полуострова утверждают, что запасов воды «более чем достаточно».
- Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Все ракеты сбиты.
Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС.
Об этом заявил назначенный Россией «глава» города Владимир Леонтьев.
ТАСС со ссылкой на экстренный службы сообщает, что подтоплены около 600 домов.
Крымского художника-акциониста Богдана Зизу, облившего здание администрации Евпатории синей и желтой красками, приговорили к 15 годам лишения свободы
Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщает издание «Грати». Гособвинение запрашивало для Зизы 18 лет колонии строгого режима.
Художника признали виновным в оправдании терроризма, подготовке к совершению теракта и вандализме по мотивам политической вражды. Как отмечает «Грати», в последнем слове Зиза заявил о необходимости выступать против войны и опасности молчания. Он объявил голодовку с 10 июня, а также потребовал лишить его российского гражданства.
Зизу в ночь на 16 мая облил здание администрации Евпатории синей и желтой красками. Он также бросил в него коктейль Молотова, но возгорания не произошло. Вскоре после задержания правоохранительные органы распространили ролик с извинениями художника. Тот рассказывал, что полицейские его избивали перед записью.
«Сначала спокойно просят сказать на камеру все, что им нужно. Потом, когда отказываешься, начинают, угрожая, убеждать. Они сначала заставили меня записать одно видео, которое отправили на проверку какому-то своему начальнику. Потом — другое, когда тот ответил, что как-то я не очень искренне каюсь», — рассказывал он.
Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за разрушения Каховской ГЭС
Как сообщается в телеграм-канале президента Украины, в зоне подтопления около 80 населенных пунктов. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В телеграм-каналах появилось видео с Потемкинских островов под Херсоном, которые назывались одним из возможных направлений для форсирования Днепра украинскими войсками. Как отмечает «Страна», уровень воды там почти достиг крыш домов.
Видео опубликовал в своем телеграм-канале в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Назначенный Россией «глава» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в подконтрольной РФ части области.
«Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — утверждает Сальдо (цитата по «Интерфаксу»).
В Кривом Роге жители массово закупают питьевую воду в магазинах
Тем временем глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул объявил, что в городе ограничивают потребление воды для населения и промышленности.
«Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1-2 этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет. Ситуация непростая, но контролируемая», — сказал он.
По его словам, городские власти готовились к такому сценарию последний год. Он отметил, что 70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением.
«Мы понимали уже год назад, что такое возможно, и провели много технических мероприятий. Проложили больше 14 км труб, оптимизируя систему водоснабжения. Поэтому у нас есть некая фора по времени, чтобы понять, насколько упадет уровень воды в Каховке», — заявил Вилкул.
Спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк утверждает, что подрыв Каховской ГЭС был произведен изнутри. «Это видно даже по характеру повреждений», — заявила она.
Назначенные Россией «власти» Новой Каховки в свою очередь утверждали, что плотина ГЭС разрушена в результате обстрела, который совершила Украина.
О том, что отремонтировать Каховскую ГЭС будет невозможно, заявил и назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал он в эфире «России 24» (цитата по РБК).
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.
«В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — написал Аксенов.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что разрушена уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается. Ранее российское госагентство писало, что разрушены 11 из 28 пролетов станции.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show заявил, что, согласно данным украинской разведки, подрыв Каховской ГЭС совершила 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.
«Это предварительная информация. Безусловно, сейчас все будет проверяться. Она [часть] локализована там и, соответственно, есть предварительные данные, что это представители 205-й мотострелковой [части]. Мы будем проверять», — сказал Подоляк.
Российские войска в ночь на 6 июня нанесли по Киеву удар крылатыми ракетами, заявили в городской военной администрации.
В сообщении говорится, что с бомбардировщиков Ту-95МС, находившихся в районе Каспийского моря, были выпущены ракеты типа Х-101/555. Силы ПВО поразили более 20 воздушных целей над украинской столицей. В городской администрации заявили, что все ракеты сбиты.
Повреждения Каховской ГЭС не скажутся на водоснабжении Севастополя, запасы воды в водохранилищах города максимальные. Об этом заявил губернатор аннексированного города Михаил Развожаев.
Из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС началось снижение уровня воды в Днепре в Запорожской области. Это может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, заявили в украинском государственном операторе АЭС «Энергоатоме».
«Вода из Каховского водохранилища необходима, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции», — сказали в операторе.
Владимир Зеленский прокомментировал разрушение дамбы Каховской ГЭС
«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину», — сказал президент Украины.
Плотина Каховской ГЭС, которая находится в оккупированной РФ части Херсонской области, частично разрушена.
На видео, публикуемых в соцсетях, видно, как вода вытекает через разрушенную часть верхней дамбы гидроэлектростанции.
Глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин заявил, что гидроэлектростанцию подорвала российская сторона. Об этом же заявили в оперативном командовании ВСУ «Юг».
Здравствуйте. Начинается 468-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.