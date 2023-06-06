По данным The Washington Post, США еще летом 2022 года получили информацию, что украинские военные планируют атаку на «Северный поток» В итоге операция была «приостановлена» по неясным причинам

Утечка газа, возникшая в результате диверсии на «Северном потоке — 2». 27 сентября 2022 года. Danish Defence Command / EPA / Scanpix / LETA

За три месяца до на «Северных потоках» администрация Джо Байдена получила от близкого союзника информацию, что украинские военные под непосредственным руководством главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного планировали атаку на газопровод. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть .

Информацию о планах диверсии в июне 2022 года в ЦРУ передала разведка европейской страны, которая, в свою очередь, получила эти данные от источника в Украине. ЦРУ передало отчет Германии и другим европейским союзникам — хотя первоначально поставило под сомнение достоверность информации, так как украинский источник еще не зарекомендовал себя как надежный (разведка неназванной европейской страны при этом сочла его надежным).

В отчете говорится, пишет The Washington Post, что планы военных не были самодеятельностью — они подчинялись непосредственно Валерию Залужному, который командовал операцией. Владимир Зеленский о ней не знал — это, пишет издание, позволило бы ему правдоподобно отрицать причастность Украины к нападению, которое могло бы вызвать общественное возмущение на Западе. Атака, согласно полученным данным, планировалась сразу после крупных военно-морских учений западных союзников BALTOPS, которые проходили с 5 по 17 июня 2022 года — однако в итоге операция была «приостановлена» по причинам, которые остаются неясными.

Как отмечает WP, некоторые детали атаки, которая в реальности произошла в сентябре, совпадают с планом июньской диверсии. Например, по этому плану, шестеро украинских спецназовцев должны были арендовать лодку под чужими именами, а затем с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря и повредить газопровод. Немецкие следователи, ведущие дело о сентябрьском взрыве, также пришли к выводу, что шесть человек арендовали парусную яхту по поддельным паспортам, напоминает издание.

В то же время, отмечает The Washington Post, план июньской операции имеет и отличия от того, что произошло в итоге. Так, согласно отчету, украинские оперативники планировали атаковать только «Северный поток — 1» (в реальности были атакован еще и «Северный поток — 2»), а отправиться на задание должны были не из города Варнемюнде, где в итоге арендовали лодку диверсанты, а из другого порта. При этом чиновники, знакомые с отчетом европейской разведки, допустили, что украинские военные могли быть проинформированы о наличии разведданных о готовящейся операции у западных стран — и могли постфактум изменить некоторые детали плана.

Украинские официальные лица, которые ранее неоднократно отрицали причастность Киева ко взрывам на газопроводах, не ответили на запросы издания. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев.

В марте The New York Times со ссылкой на источники писала, что за атакой на «Северные потоки», по данным американской разведки, может стоять некая «проукраинская группа». В публикации подчеркивалось отсутствие доказательств причастности ко взрывам высшего руководства Украины. Тогда же несколько немецких СМИ со ссылкой на источники писали, что «следы ведут в Украину». В то же время высказывались предположение, что следствие намеренно могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на Украину как на исполнителя.

В причастности к подрывам газопроводов также подозревали Россию. В начале мая журналисты стран Северной Европы в своем расследовании указали на необычную активность российских кораблей в районе диверсии за несколько месяцев и за несколько дней до нее. Американские СМИ, в свою очередь писали, что у разведки США нет каких-либо доказательств, указывающих на возможную причастность России. Москва, как и Киев, официально отрицала, что имеет отношение к диверсии. Президент России Владимир Путин предполагал, что за ней стоят «англосаксы».