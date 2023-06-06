Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «решительно отвергает» обвинения в причастности к подрыву Каховской ГЭС.

Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем, что здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима.

Песков заявил, что «всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим».

Украина обвиняет в подрыве Каховской ГЭС Россию. «Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли», — заявил президент Владимир Зеленский.