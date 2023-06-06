«Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину». Зеленский — о разрушении плотины Каховской ГЭС
Источник: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский возложил вину за разрушение плотины Каховской ГЭС, расположенной в аннексированной РФ части Херсонской области, на «российских террористов».
Произошедшее, написал Зеленский в телеграме, «лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли».
Ни одного метра нельзя им оставлять, ибо каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину.