В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию

«Энергоатом»

Плотина , которая в аннексированной Россией части Херсонской области, разрушена. Рано утром 6 июня в соцсетях распространили видео, в котором вода вытекает через разрушенную часть гидроэлектростанции. Украинские военные, власти Херсонской области и руководство Украины обвинили Россию в подрыве ГЭС.

Назначенный Россией «мэр» Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала отрицал информацию о разрушении плотины. «Это бред! Все нормально, везде все нормально, я только что связывался по рации. Везде все нормально по городу, все тихо и спокойно», — заявил Леонтьев.

Позднее в его «администрации» заявили, что в результате ночного обстрела, который якобы совершила Украина, разрушена верхняя часть станции с . Леонтьев обвинил Киев в «терроризме». При этом сама дамба уцелела. По данным ТАСС, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Леонтьев утверждает, что ГЭС нельзя будет отремонтировать и станцию придется отстраивать заново. В «Укргидроэнерго» также заявили, что станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо сбрасывается ниже по течению Днепра, заявил Леонтьев. По его словам, после разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. Глава Херсонской областной военной администрации (законной украинской власти в области) Александр Прокудин утверждает, что вода достигнет критического уровня через пять часов (около 12:00 по местному времени). В пророссийском «правительстве» Херсонской области заявили, что ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем. «Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», — заявил Леонтьев. Позже, пишет РБК, он добавил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, «а то крымчане заволновались».

В городе Кривой Рог Днепропетровской области ограничили потребление воды для населения и промышленности. «Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00, будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1–2-х этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет», — рассказал мэр Александр Вилкул. По его словам, 70% воды поступает в Кривой Рог из Каховского водохранилища. Украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии, как жители города массово скупают питьевую воду в магазинах.

Десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления. В российских экстренных службах заявили ТАСС, что речь идет о возможном подтоплении 80 населенных пунктов. Из районов Херсонской области, находящихся под контролем Украины, уже начали эвакуацию жителей. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области были подняты по тревоге для оповещения и эвакуации мирных жителей из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично Херсоне (остров Корабел). Всего в зонах подтопления на правом берегу Днепра (эту территорию контролирует Украина), по данным местных властей, находятся около 16 тысяч человек.

На левом, занятом российскими силами, берегу Днепра, сообщил Леонтьев, уже оказались затоплены прибрежные зоны Новой Каховки и других населенных пунктов ниже по течению. В соцсетях появились кадры подтопления Новой Каховки. Назначенные Россией «власти» аннексированной части Херсонской области предупредили, что жителям прибрежных населенных пунктов надо быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. По оценкам пророссийского «правительства» Херсонской области, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, где живут 22 тысячи человек.

В Украине назвали случившееся экоцидом. В офисе президента страны считают, что разрушение ГЭС угрожает Крыму и . Об этом, в частности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы. <…> Также подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на юге Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

В украинском «Энергоатоме» заявили, что быстрое падение уровня воды в Каховском водохранилище создает дополнительную угрозу для ЗАЭС, поскольку вода необходима для работы систем охлаждения и безопасности станции. Однако пока, отметили в компании, уровень воды в пруду, который используют для охлаждения станции, составляет 16,6 метра, что достаточно для обеспечения безопасности АЭС.

В свою очередь в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты, которые находятся на Запорожской АЭС, внимательно следят за ситуацией. Пока, по их мнению, непосредственной угрозы для ядерной безопасности станции нет.

Украинская прокуратура начала расследование по уголовным статьям об экоциде и нарушении законов и обычаев войны.

В Кремле разрушение Каховской ГЭС пока не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. «Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину», — прокомментировал ситуацию украинский президент.

Украина и военные эксперты неоднократно заявляли, что Россия, вероятно, готовится взорвать дамбу Каховской ГЭС. Москва в ответ обвиняла Киев в подготовке ракетного удара по плотине станции. Так, в октябре 2022 года президент Украины говорил, что «агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами». Он призвал мировое сообщество превентивно отреагировать на возможный теракт и направить на гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию. Примерно в то же время американский Институт изучения войны в аналитическом обзоре писал, что Россия, вероятно, готовится повредить дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области и возложить ответственность за это на Украину. В свою очередь тогдашний командующий вторжением РФ генерал Сергей Суровикин обвинял Киев в подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.