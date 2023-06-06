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«Все смывает на пути»
Что увидели жители Херсонской области утром 6 июня — после взрыва на плотине Каховской ГЭС
2 минуты
08:43, 6 июня 2023
Утром 6 июня была
разрушена плотина
Каховской ГЭС, расположенная в аннексированной Россией части Херсонской области. По данным властей Украины, плотину взорвали российские военные. В Днепре начал резко подниматься уровень воды. Расположенные вниз по течению населенные пункты, в том числе и прибрежные районы Херсона, затапливает. «Медуза» собрала видео очевидцев.
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