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Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео
Источник: Meduza
Утром 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, расположенная в той части территории Херсонской области, которая аннексирована Россией. В Украине заявили, что плотину взорвали российские войска. Из водохранилища Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды, населенные пункты вниз по течению оказались подтоплены, их жителей эвакуируют.