Разрушена плотина Каховской ГЭС в Херсонской области. Вода затапливает населенные пункты Посмотрите, что там происходит. Фото и видео

Утром 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС, расположенная в той части территории Херсонской области, которая аннексирована Россией. В Украине заявили, что плотину взорвали российские войска. Из водохранилища Каховской ГЭС начался неконтролируемый сброс воды, населенные пункты вниз по течению оказались подтоплены, их жителей эвакуируют.

Телеграм

Фейсбук

Твиттер

В закладки

PDF

Напишите нам