В Новой Каховке из-за разрушения ГЭС затопило зоопарк. В нем было 260 животных

В результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Новой Каховке затопило зоопарк «Казкова діброва», сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Издание пишет, что в результате произошедшего могли погибнуть все животные. Блогер Андрей Смольный писал, что, вероятно, погибла часть животных. По данным РБК-Украина, в зоопарке содержались 260 животных.

В свою очередь законный мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии «Стране» рассказал, что зоопарк одним из первых попал под затопление. «Мне тяжело сказать, какова судьба животных, которые там были. Потому что россияне не разрешали, чтобы сотрудники приходили туда ночью. Утром сотрудники пришли, но не смогли зайти, потому что там вода», — сказал Коваленко.

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