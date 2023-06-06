В Новой Каховке из-за наводнения уничтожен зоопарк. Погибли около 300 животных

В результате наводнения в Новой Каховке из-за разрушения плотины Каховской ГЭС погибли около 300 животных в местном зоопарке «Казкова діброва», говорится на странице комплекса отдыха в фейсбуке.

Погибли около 300 животных, которых наши новокаховчане знали и любили. Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, осел Ося, еноты Мишка, Леля, Динька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие наши маленькие любимцы. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, родившийся только пять дней назад, также погиб. Уже в шесть утра, когда пришли рабочие «дибровы», все было затоплено водой.

Представители зоопарка рассказали, что целый год пытались спасти заблокированных животных, но эвакуация из города была невозможна из-за перекрытых и заминированных дорог. Вслед за этим был организован сбор средств для закупки кормов для животных.

«Мы делали все, чтобы сохранить жизнь животных, даже в такой ужасной ситуации. А сегодня „Казкова діброва“, любимое место отдыха жителей и гостей Новой Каховки, была уничтожена оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть „Казкова діброва“ остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города», — пишут представители зоопарка.

Ранее представитель экстренных служб аннексированной Новой Каховки Херсонской области заявил ТАСС, что в городе нет зоопарка, а информация украинских изданий о гибели животных не соответствует действительности.