Журналисты-расследователи опубликовали первые спутниковые снимки, где видны повреждения на Каховской ГЭС Вот эти фотографии

Журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в твиттере спутниковый снимок Каховской гидроэлектростанции, на котором видны повреждения, полученные ГЭС. Снимок, сделанный днем 5 июня, предоставила компания Maxar Technologies. На нем видно, что разрушена часть дороги и шлюзовые затворы, отметил Триберт. Для сравнения журналист опубликовал снимок от 28 мая (он идет первым).

Проект «Схемы» украинской службы «Радио Свобода» опубликовал спутниковый снимок Каховской ГЭС, сделанный Planet Labs 6 июня. На нем видно, что почти все сооружения гидроэлектростанции разрушены.

Журналисты «Схем» сравнили спутниковые снимки Каховской ГЭС от 4 и 6 июня, чтобы показать, как изменилась гидростанция.

Украина утверждает, что за разрушением плотины Каховской ГЭС стоят российские военные. В Кремле отрицают причастность к случившемуся. Украинские власти объявили эвакуацию из опасных районов. Также жителей вывозят из городов Херсонской области, аннексированных РФ. В Новокаховском городском округе затоплены три населенных пункта, сообщили назначенные Россией местные «власти».

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