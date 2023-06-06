Зеленский заявил, что подаст иск против России в Международный уголовный суд из-за разрушения Каховской ГЭС

Украина намерена подать иск против России в Международный уголовный суд в Гааге из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона уже проинформировала о произошедшем страны Евросоюза и НАТО, инициировала заседание Совета безопасности ООН, а генпрокуратура зарегистрировала уголовное дело по статье об экоциде.

«Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Простым языком, когда уйдет вода… Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском, конечно», — сказал Зеленский.

Позже в телеграм-канале президента Украины появился пост о том, что на ставке верховного главнокомандующего был заслушан доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС.

«Главный вывод — подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время, подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории», — говорится в сообщении.

Россия отрицает причастность к подрыву Каховской ГЭС и утверждает, что за диверсией стоит Украина. OSINT-аналитики допустили, что плотина Каховской ГЭС разрушилась сама, а не в результате умышленного подрыва.