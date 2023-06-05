Война Четыреста шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ заявило о начале «крупномасштабного наступления» ВСУ на Южно-Донецком направлении.
- В Калужской области два беспилотника упали на трассе М-3. В Белгородской области в результате атаки дрона загорелся энергетический объект.
- В ЧВК Вагнера заявили, что наемники вступили в бой с военными Минобороны РФ и якобы задержали пьяного подполковника.
- Кадыров предложил отправить чеченские подразделения для борьбы с «с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область».
Подгородное, Днепропетровская область
Утром 5 июня ВСУ выпустили более 70 снарядов из «Града» по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.
«По Таволжанке за сегодня, до 8:30 утра, было более 70 прилетов из РСЗО „Град“ и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино», — сказал он на оперативном совещании.
В свою очередь Mash и Shot утверждают, что на КПП Крутой Лог задержали 17-летнего жителя Белгорода Дмитрия С. Его заподозрили в том, что он координировал атаки «диверсантов» в Белгородской области, пишут телеграм-каналы.
У в телефоне задержанного якобы обнаружили координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских, а также «чаты с кураторами из ВСУ».
Российские власти о задержании подростка пока не сообщали.
«База» без ссылки на источник сообщает, что группа из 20 «украинских диверсантов», атаковавших накануне белгородское село Новая Таволжанка, попали в населенный пункт по реке Северский Донец. Днем они переплыли реку и высадились на пляже в районе улицы Песчаная.
По данным «Базы», группа заняла в селе три дома, где их заблокировали. Вечером, около 17:00, в селе начался бой, в результате которого «диверсантов» вытеснили на территорию Украины.
4 июня воюющие на стороне Украины формирования «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде, в ходе которого они вошли в село Новая Таволжанка. Они также предложили главе области Вячеславу Гладкову встретиться с ними и «в качестве жеста доброй воли» пообещали отдать двух пленных. Гладков заявил, что готов встретиться, но в другом месте — на МАПП «Шебекино». В итоге встреча так и не состоялась.
В ЧВК Вагнера заявили, что наемники вступили в бой с военными Минобороны РФ и якобы задержали пьяного подполковника
Пресс-служба основателя частной военной компании Евгения Пригожина опубликовала рапорт командира инженерно-саперной бригады ЧВК Вагнера, в котором говорится, что наемники вступили в бой с военнослужащими Минобороны России.
Из рапорта следует, что 17 мая инженерно-саперная рота ЧВК приступила к разминированию дорог, по которым наемники выходили из Бахмута. Ранее Пригожин обвинил «представителей Минобороны РФ» в минировании путей отхода. ЧВК была вынуждена прекратить работы, так как в районе Семигорья попала под обстрел со стороны позиций Минобороны РФ, говорится в документе.
Бойцы ЧВК Вагнера «приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию», говорится в рапорте. В нем утверждается, что наемники ЧВК якобы задержали группу военнослужащих во главе с командиром 72-й мотострелковой бригады, подполковником, «который находился в состоянии алкогольного опьянения».
Пресс-служба Пригожина также опубликовала видео, на котором мужчина представляется подполковником Романом Веневитиным говорит, что вместе со своими бойцами разоружил группу быстрого реагирования ЧВК Вагнера и обстрелял машину «вагнеровцев». По его словам, он сделал это из-за «личной неприязни». Мужчина на видео утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения.
Телеграм-канал «Сирена» пишет, что нашел в базах данных военнослужащего с именем Роман Веневитин. По данным канала, ему 45 лет, он служит в российских вооруженных силах, а до этого работал в охранном агентстве «Спарта» в Нижегородской области.
Российские войска дважды за ночь обстреляли Днепропетровскую область
Как сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак, под обстрел из тяжелой артиллерии попал Никополь. В городе повреждены церковь, частное предприятие, девять жилых домов, хозяйственная постройка и линии электропередач. Люди не пострадали.
Кроме того, войска РФ атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотника, но ВСУ его сбили.
В ВСУ прокомментировали сообщения о якобы начавшемся украинском контрнаступлении
Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что в России «активизируют информационно-психологические операции». Представители украинской армии предупредили о «распространеним недостоверной информации» о действиях ВСУ и РФ на фронте.
«В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы», — говорится в сообщении.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки российские войска применили крылатые ракеты Х-101/Х-555 и ударные беспилотники «Шахед». ВСУ сбили четыре из шести ракет и шесть из восьми дронов.
- Всего за прошедшие сутки армия РФ нанесла 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвела 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 29 боев. ВСУ отразили атаки противника на Купянском (в районе Новоселовского), Лиманском (Белогоровка), Бахмутском (Ивановское) и Марьинском (Марьинка) направлениях.
- На Северском и Слобожанском направлениях российская диверсионно-разведывательная группа предприняла неудачную попытку проникновения в районе села Зеленое Харьковской области.
- Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. ВСУ сбили шесть российских разведывательных беспилотников.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «с террористами, вторгшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений»
«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический», — написал Кадыров в телеграме. У чеченских подразделений, добавил он, есть именно такой опыт.
«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, за последние месяцы несколько раз заявляли о рейдах в Белгородскую области. В частности, 4 июня они заявили о новом рейде, в ходе которого вошли в село Новая Таволжанка.
Минобороны России, комментируя эти рейды, сообщает об «украинских террористах» и «диверсантах», попытки «прорыва» которых удается отразить, а их самих «разгромить».
В ночь на 5 июня в Белгородском районе произошел пожар на одном из энергетических объектов, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным губернатора, причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника. Люди не пострадали.
Накануне вечером о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, дрон принадлежал украинскому батальону «Азов». ВСУ и батальон это заявление не комментировали.
Два беспилотника упали на трассе М-3 «Украина» в Калужской области
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, дроны обнаружили на 299-м и 283-м километрах трассы в районе города Жиздра и поселка Думиничи. По его словам, они упали утром 5 июня.
«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — заявил Шапша. О пострадавших не сообщается.
Телеграм-каналы Mash и Shot опубликовали фотографии и видео упавших беспилотников. По данным Mash, жители села Думиничи видели объект, похожий на дрон, еще вчера вечером.
Минобороны России заявило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении
Согласно сообщению ведомства, целью ВСУ был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по версии украинских сил, участке фронта. «Своих задач противник не добился, успеха не имел», — утверждает ведомство.
Потери ВСУ, по оценкам российской стороны, составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, подчеркнули в Минобороны РФ, «в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».
Власти Украины и ВСУ пока не комментировали заявление Минобороны РФ. В Утренней сводке Генштаба ВСУ о наступлении украинских сил на южном фронте не сообщается.
Здравствуйте. Начинается 467-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.