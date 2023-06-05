Война Четыреста шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

В свою очередь Mash и Shot утверждают, что на КПП Крутой Лог задержали 17-летнего жителя Белгорода Дмитрия С. Его заподозрили в том, что он координировал атаки «диверсантов» в Белгородской области, пишут телеграм-каналы.

У в телефоне задержанного якобы обнаружили координаты и фотографии позиций российских военных и полицейских, а также «чаты с кураторами из ВСУ».

Российские власти о задержании подростка пока не сообщали.