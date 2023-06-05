Главред Semafor Бен Смит рассказал, как украинское правительство пытается влиять на западных репортеров По его мнению, Киев устроил «массированную медиа-операцию», поскольку борется с захватчиком, «вчетверо превосходящим Украину по размерам»

Yevhenii Zavhorodnii / Global Images Ukraine / Getty Images

Западные журналисты, пишущие о российском вторжении в Украину, сталкиваются с давлением Киева: власти пытаются влиять на содержание их военных репортажей. У некоторых корреспондентов, работающих внутри страны, временно отзывали аккредитации, либо же им отказывали в их получении под предлогом нарушения правил, установленных властями, пишет главный редактор Semafor, бывший медиа-обозреватель The New York Times .

По его определению, правительство Владимира Зеленского развернуло «массированную медиа-операцию», поскольку борется за жизнь Украины с захватчиком, «вчетверо превосходящим ее по размерам».

Пресс-служба Минобороны Украины тщательно проверяет каждого журналиста; репортеры подписывают документ о соблюдении перечня установленных правил — и только после этого получают пропуск, дающий возможность посещать те или иные регионы (часто в присутствии представителей властей) и брать интервью у официальных лиц.

Как утверждают источники Бена Смита, украинские спецслужбы также уделяют особое внимание репортерам, которые работали в Донбассе и могли контактировать с сепаратистами из аннексированных ДНР и ЛНР. Таких журналистов для получения аккредитации просили пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать, что они не российские агенты.

Этот «вялотекущий конфликт» властей с прессой, о котором публике практически неизвестно, ненадолго проявился в конце мая, когда украинский фотограф Максим Дондюк пожаловался в инстаграме, что ему угрожают лишением аккредитации из-за снимков для материала The New Yorker о быте призывников ВСУ в окопах на передовой линии фронта. «Власти разрешают только пресс-туры в сопровождении пресс-атташе, которые красуются перед камерой и боятся показать реальную ситуацию. Вы готовы читать только глупую пропаганду?» — писал Дондюк в постах, которые позже удалил.

В апреле 2022 года недовольство украинских властей вызвал репортаж корреспондента The New York Times Томаса Гиббонса-Неффа, в котором говорилось, что украинские военные использовали запрещенный при обстреле села Гусаровка Харьковской области. У журналиста отозвали аккредитацию, ему несколько раз отказывали в ее восстановлении. Сейчас Гиббонс-Нефф продолжает работать в Украине.

В феврале 2023-го съемочную группу NBC News лишили аккредитации за репортаж из аннексированного Крыма, в котором пророссийски настроенная жительница Севастополя заявила журналистам: «Это наша земля». Этот сюжет стал подарком для российской пропаганды, отмечает Бен Смит.

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Semafor заявил, что поездка журналистов в Крым стала нарушением украинского законодательства, поскольку они попали туда через Россию. «Мы не хотим, чтобы другие западные медиакомпании поступали так же. Если они хотят сделать репортаж из Крыма, они могут поехать туда через Украину. К сожалению, сейчас это невозможно», — сказал спикер МИДа.

NBC News не приносила публичных извинений за репортаж из Крыма, заявили в компании; сейчас ее журналисты снова работают в Украине.

Бен Смит в своей статье упоминает еще одного журналиста, который, по его словам, «лишился возможности» работать в Украине: это фотограф агентства Magnum Антуан ДʼАгата, снявший репортаж для The New York Times Magazine о военнослужащих ВСУ, которые попали в психиатрическую клинику в Киеве. ДʼАгата и Magnum не ответили на запросы журналистов.

И еще о работе фотографа Антуана дʼАгата в Украине

Груз-200 Писатель Джонатан Литтелл и фотограф Антуан дʼАгата побывали в моргах Украины, где хранятся тела убитых украинцев и российских солдат. Вот что они там увидели

И еще о работе фотографа Антуана дʼАгата в Украине

Груз-200 Писатель Джонатан Литтелл и фотограф Антуан дʼАгата побывали в моргах Украины, где хранятся тела убитых украинцев и российских солдат. Вот что они там увидели

И Олег Николенко, и представители ВСУ категорически отрицают, что используют аккредитацию как способ давления на журналистов. «У Вооруженных сил Украины нет напряженности в отношениях ни с американскими, ни с какими-либо другими СМИ», — заявили в управлении по связям с общественностью Минобороны Украины.

При этом журналистка общественного интернет-телеканала «Громадське» Анастасия Станко отмечает, что украинские журналисты подвергаются даже большему давлению, чем иностранные. Она была в числе группы репортеров, лишенных аккредитации за репортажи из освобожденного Херсона. В Генштабе ВСУ заявляли, что журналисты работали в городе «до завершения стабилизационных мероприятий» и тем самым нарушили правила работы в зоне боевых действий. Тогда аккредитаций также лишились корреспонденты CNN и Sky News. «Важно, чтобы были журналисты, которые могут честно показать, что происходит на передовой. Я не уверена, что всем в армии это понятно», — заявила Станко.

По словам Бена Смита, американским журналистам знакомы подобные ограничения: они сталкивались с ними во время войн ХХ века. Но нынешняя ситуация в Украине отражает более «глубокие трения».

Американские, французские или британские журналисты пишут для людей, которые в основном симпатизируют Украине, но чьи интересы не совпадают [с интересами правительства Украины]. Темы, которые, скорее всего, вызовут гнев Киева, касаются морального духа и потерь ВСУ, а также роли в военных действиях бойцов с ультраправыми взглядами — что является излюбленной темой российской пропаганды. Крым также занимает важное место в этом списке: украинские официальные лица обещают освободить оккупированные территории, но они могут столкнуться с давлением Запада, направленным на достижение мирного урегулирования, в результате чего Крым останется в руках России.

При этом Бен Смит отмечает, что напряженность в отношениях между правительством и СМИ в Украине несопоставима с масштабными репрессиями против журналистов в России: большинству независимых российских СМИ теперь приходится работать из-за границы. Иностранные журналисты относительно свободно работают в Украине — а что касается последних остающихся в России зарубежных корреспондентов, то им сейчас приходится действовать крайне осторожно, особенно после ареста репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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