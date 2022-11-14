Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и Sky News за репортажи из освобожденного Херсона

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Несколько журналистов иностранных СМИ лишились аккредитаций из-за нарушения правил работы в зоне боевых действий, сообщает Генштаб ВСУ.

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий. Такие действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженных сил Украины № 73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования», — говорится в заявлении ведомства.

В Генштабе не уточнили, у каких именно журналистов были отозваны разрешения на работу.

По сведениям источников издания «Детектор медиа», аккредитаций были лишены по меньшей мере шестеро журналистов, в том числе телеканалов CNN и Sky News. Помимо них, в Херсоне работали съемочные группы «Суспільне» и Hromadske. Кроме того, включение из Херсона транслировали в эфире канала «Рада».

Вот как выглядел репортаж Sky News из Херсона.

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