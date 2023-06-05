Журналисты выяснили имена пленных россиян, которых «Русский добровольческий корпус» обещал передать при встрече с белгородским губернатором

Телеграм-канал «Можем объяснить» с помощью сервисов поиска по соцсетям установил личности некоторых попавших в плен россиян, которых «Русский добровольческий корпус» (РДК) 4 июня обещал передать губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, если он приедет на встречу.

РДК назначил встречу в Новой Таволжанке, а Гладков заявил, что готов говорить с представителями формирования, воюющего на стороне Украины, на МАПП (Многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Шебекино».

В итоге встреча не состоялась, а «Русский добровольческий корпус» опубликовал кадры с пленными, заявив, что теперь они будут переданы ВСУ для обмена в обычном порядке.

Журналисты «Можем объяснить», проанализировав видео с пленными, выяснили, что в кадре появлялись четверо жителей города Великие Луки в Псковской области: Роман Гоменюк, Юрий Мартынов, Алексей Хамицкий и Дмитрий Ермаков. Ранее Astra установила личность еще одного пленного, показанного РДК. Бывшая жена узнала на видео Алексея Беляева из города Кашин Тверской области.

Что эти люди делали в Белгородской области, где и когда попали в плен — на момент публикации новости известно не было.

В первом видеообращении РДК, опубликованном утром 4 июня, фигурировали двое пленных, один из них — Алексей Беляев. На втором видео, где представители РДК объявили о несостоявшейся встрече с губернатором, пленных было уже 10 человек (в том числе Гоменюк, Мартынов, Хамицкий, Ермаков и Беляев). Представители РДК говорили, что пленных «стало гораздо больше», что позволяет предположить, что они были захвачены во время рейда, проведенного РДК и легионом «Свобода России» 4 июня.

После того, как РДК опубликовал видео с призывом к губернатору Белгородской области прийти на встречу в Новую Таволжанку и забрать пленных, Вячеслав Гладков несколько часов воздерживался от публичных комментариев. Тогда предложение о встрече, адресованное Гладкову, прокомментировал Евгений Пригожин. Основатель ЧВК Вагнера заявил, что «если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать». «Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — добавил Пригожин. В РДК, объявляя о несостоявшейся встрече, заявили, что «только Евгений Пригожин проявил смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах».