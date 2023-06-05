В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях по радио передали «обращение Путина о военном положении». В Кремле заявили о взломе

В эфире некоторых радиостанций, вещающих на Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области, 5 июня передали «обращение Путина», в котором говорилось о «вторжении украинских войск» и «объявлении военного положения».

В «обращении», пишут «7×7 — Горизонтальная Россия» и телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», утверждалось, что ВСУ «вошли на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей», в этих регионах «объявлено военное положение», их жителей «просят эвакуироваться вглубь России», а в РФ будет проведена «всеобщая мобилизация».

Оперштаб Белгородской области и правительство Воронежской области заявили, что речь идет о «взломе радиочастот», цель которого — «посеять панику», и заверили, что «причин для беспокойства нет». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что «экстренное обращение Путина» — это взлом, сообщает ТАСС.

После начала полномасштабного вторжения войск в РФ в Украину в эфире российских радиостанция и телеканалов в разных регионах неоднократно появлялись сообщения, например, о «воздушной тревоге». Власти заявляли о взломах, но не поступало информации о том, что хакеров удалось вычислить.

Воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» начиная с марта 2023 года провели несколько рейдов на территорию Белгородской области, в том числе 4 июня.

В аннексированном Крыму 4 июня были взломаны трансляции кабельных телеканалов и показано сообщение Минобороны Украины, призывающее сохранят тишину в информационном пространстве перед ожидаемым началом наступления ВСУ.