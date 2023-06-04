В Крыму взломали трансляцию телеканалов. Зрители увидели сообщение от украинских военных

На некоторых телеканалах в Крыму зрителям показали ролик Минобороны Украины, в котором военные призывают соблюдать тишину в информационном пространстве перед ожидающимся контрнаступлением.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что «была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов».

«Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — написал он в телеграме.