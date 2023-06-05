В офисе президента Украины заявили, что Москва «отражает глобальное наступление, которого „еще нет“»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев внимательно и «с определенным недоумением» наблюдает за заявлениями России о том, что ВСУ начали крупномасштабное наступление возле Угледара.

«Российские информационные сводки давно стали отдельной виртуальной метавселенной. Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого „еще нет“. Миллионная армия россиян активно отбивает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом», — написал Подроляк в твиттере.

Представитель офиса Владимира Зеленского призвал всех, кто «хочет знать правду», следить за официальными новостями из Украины.

Министерство обороны РФ объявило, что вооруженные силы Украины 4 июня и в ночь на 5 июня перешли в атаку на южнодонецком направлении, то есть на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. В Минобороны РФ утверждают, что отразили атаки ВСУ, а украинские военные понесли потери. В ВСУ в ответ заявили, что в России «активизируют информационно-психологические операции». В Кремле отказались от комментариев.

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Россия объявила, что Украина начала «крупномасштабное наступление». Отвечаем на два вопроса: 1) это правда? 2) что на самом деле происходит на фронте? Важно понимать: все может измениться очень быстро