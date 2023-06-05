Пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК Вагнера вступили в бой с военными Минобороны РФ и якобы задержали пьяного подполковника

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала рапорт командира инженерно-саперной бригады ЧВК Вагнера, в котором говорится, что 17 мая бойцы ЧВК вступили в бой с военнослужащими Минобороны России после того, как были обстреляны в районе села Семигорье Бахмутского района.

2 июня Пригожин заявил, что представители Минобороны РФ якобы заминировали дороги, через которые бойцы ЧВК Вагнера выходили из Бахмута. Через два дня пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт, из которого следует, что 17 мая инженерно-саперная рота ЧВК приступила к разминированию дорог, но была вынуждена прекратить работы, так как в районе Семигорья попала под обстрел со стороны позиций Минобороны РФ.

Бойцы ЧВК Вагнера «приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию», говорится в рапорте. В нем утверждается, что наемники ЧВК якобы задержали группу военнослужащих, которую возглавлял командир 72-й мотострелковой бригады, подполковник, «который находился в состоянии алкогольного опьянения».

Пресс-служба Пригожина также опубликовала видео, на котором мужчина представляется подполковником Романом Веневитиным и говорит, что вместе со своими бойцами разоружил группу быстрого реагирования ЧВК Вагнера и обстрелял машину «вагнеровцев». По его словам, он сделал это из-за «личной неприязни». Мужчина на видео утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Человек за кадром спрашивает у подполковника, как можно охарактеризовать его действия. После долгой паузы мужчина на видео отвечает: «Виноват».

Телеграм-канал «Сирена» пишет, что нашел в базах данных военнослужащего с именем Роман Веневитин. По данным канала, ему 45 лет, он служит в российских вооруженных силах, а до этого работал в охранном агентстве «Спарта» в Нижегородской области. В 2013 году, как утверждается в публикации, его лишили водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Минобороны России заявления пресс-службы Пригожина не комментировало.

20 мая Евгений Пригожин заявил, что Бахмут находится под полным контролем его отрядов. Через пять дней он объявил о начале вывода подразделений ЧВК Вагнера из города.

Читайте также

Бахмут — это личный успех Пригожина? Теперь он помирится с «дедушкой»? И насколько влиятелен создатель ЧВК Вагнера в действительности? Отвечает спецкор «Медузы» Андрей Перцев

Читайте также

Бахмут — это личный успех Пригожина? Теперь он помирится с «дедушкой»? И насколько влиятелен создатель ЧВК Вагнера в действительности? Отвечает спецкор «Медузы» Андрей Перцев