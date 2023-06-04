Война Четыреста шестьдесят шестой день

Под ночной обстрел попали два двухэтажных дома в Днепропетровской области

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, это произошло в Подгородненской общине.

В результате случившегося пострадали 22 человека, пять из которых дети, заявил Лысак. Также он сообщил, что под завалами нашли тело двухлетней девочки.

«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы», — написал глава Днепропетровской обладминистрации.

Лысак также заявил, что над Днепропетровской областью были сбиты две крылатые ракеты и один беспилотник. По его данным, в Никополе в результате артиллерийского обстрела были повреждены три многоэтажных дома, ресторан и линии электропередач.