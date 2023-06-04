«Русский добровольческий корпус» предложил главе Белгородской области встретиться и передать ему двух пленных

Воюющий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» (РДК), который, как уверяют его участники, 1 июня провел рейд в Белгородскую область, обратился к главе этого российского региона с предложением о встрече.

На видео, опубликованном РДК, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова «приглашают к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке».

В качестве жеста доброй воли, о которых так часто говорят в правительстве РФ, мы готовы отдать вам этих пленных, простых русских солдат, за возможность пообщаться с вами лично, обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем России в целом.

Гладкову предлагается приехать в Новую Таволжанку на машине скорой помощи без сопровождения (кроме водителя) и без оружия.

На видео также показаны двое пленных, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из пленных лежит на больничной койке, рядом с ним стоит капельница.

Обновление: Одного из пленных на видео — 48-летнего Алексея Беляева из города Кашин Тверской области, пишет Astra, опознала его бывшая жена Татьяна Федотова. По словам Федотовой, она не общается с бывшим мужем и не знает, чем он занимался последнее время.

Гладков на момент публикации новости на видео РДК никак не отреагировал, но предложение о встрече, адресованное Гладкову, прокомментировал Евгений Пригожин. Основатель ЧВК Вагнера заявил, что «если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать». «Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — добавил Пригожин.

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«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде в Белгородскую область Губернатор: регион обстреливают из «Града». Минобороны РФ: попытка вторжения сорвана

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